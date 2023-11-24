Рейтинг вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов появился в России

ИРНИТУ и ИГУ присвоили категории D.

Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал рейтинг вузов России, где готовят лучших специалистов по ИИ. В рейтинг вошли 180 университетов из 64 регионов – в 2023 году на программы в области искусственного интеллекта этих вузов были приняты более 5 тыс. студентов.

Одним из основных критериев оценки вузов при расчете рейтинга был определен размер заработной платы молодых специалистов в течение года после завершения обучения. В вузах-лидерах рейтинга средняя зарплата выпускников составила порядка 140 тыс. рублей.

180 высших учебных заведений распределены на 12 групп, начиная с группы А+ (лидеры) до группы E+ (отстающие). В лидерах рейтинга – ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ и СПбГУ, которые вошли в группы А+ и А. В рейтинге представлен 71 вуз Центрального федерального округа, 39 из которых – в Москве. Из Приволжского федерального округа в рейтинг попали 29 вузов, 24 университета – из Северо-западного федерального округа, 22 – из Сибирского федерального округа.