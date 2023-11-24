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Альфа-Банк запустил программу факторингового финансирования для складов автодилеров

Программа позволяет увеличить срок отсрочки платежа в расчетах дилера и дистрибьютора. Это win-win решение. Дистрибьютор увеличивает объем продаж без роста дебиторской задолженности. А дилер расширяет ассортимент автомобилей с оплатой по факту реализации, что даёт прирост продаж за счёт широкого пула машин для выбора конечным покупателем.

В рамках программы Альфа-Банк приобретает у дистрибьютора права требования к его официальным дилерам и оплачивает 100% стоимости автомобилей в день поставки. Дилер получает дополнительную отсрочку платежа до 90 дней, а автомобиль оформляется в залог банку. Снятие залога проводится в течение 4 часов. Когда отсрочка платежа заканчивается, дилер выплачивает банку полную стоимость автомобиля и ежемесячно – комиссию за факторинговое обслуживание. Дополнительных комиссий за выдачу транша, установление лимита или обслуживание счета – не предусмотрено.

Лимит финансирования устанавливается на каждого дилера и зависит от плана продаж, динамики фактических отгрузок и финансового состояния. Решение по лимиту Альфа-Банк принимает на основании продвинутой скоринговой модели по ИНН и минимального пакета документов.

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«Программа факторинга для дилеров дополнила линейку предложений Альфа-Банка для авторынка. Теперь у нас еще больше возможностей поддержать непрерывность бизнес-процессов у партнёров на федеральном и региональных рынках. За 1,5 месяца с запуска программы мы профинансировали выкуп более 1000 автомобилей. Сейчас мы расширяем сотрудничество с дистрибьюторами и дилерами, и планируем стать фактором первого выбора для компаний автопрома», – рассказал Павел Шишов, управляющий директор по факторингу Альфа-Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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