Новый год надёжности и безопасности. Дальневосточный банк предлагает программы страхования

Дальневосточный банк предлагает различные программы страхования от СК «Согласие».

В наш перенасыщенный событиями век главным богатством человека становится способность структурировать и делегировать рутину. Предпраздничные дни – время особенно напряжённое и подчас чреватое не совсем приятными сюрпризами. И где же найти специалиста, который в случае чего восстановит ваш быт, здоровье и безопасность и которому можно доверять на 100%? Дальневосточный банк отвечает – «У нас».

Страховой полис – современный ответ на все возможные точки напряжения. Вы можете позаботиться о безопасности жилья, здоровье – и даже о поездке на отдых. Всё, что может быть поставлено под удар, может быть и застраховано от его последствий. Например:

Программа «Мультиимущество без конструктивных элементов» от СК «Согласие»

«Мультиимущество без КЭ» – программа страхования для защиты жилья. При наступлении несчастного случая предусмотрено страховое возмещение на восстановление поврежденного или утраченного имущества, а также возмещение ущерба, причиненного соседям. Защита распространяется на такие события, как пожар, залив, взрыв бытового газа и стихийные бедствия, кража со взломом, грабеж и разбой. Продукт можно оформить в любом офисе Дальневосточного банка.

Программа «Семья под защитой» от СК «Согласие»

«Семья под защитой» - страхование от несчастного случая для всей семьи с покрытием наиболее актуальных рисков. При наступлении страхового случая страховая выплата поможет компенсировать затраты на оплату лечения, медикаментов и реабилитацию, возникшие вследствие несчастного случая, а также окажет финансовую поддержку семье в случае потери кормильца. Продукт можно оформить в любом офисе Дальневосточного банка.

Программа «Страхование путешественников» от ГСК «Югория»

Полис покрывает в том числе активный отдых в любой стране мира и медицинские и немедицинские расходы в поездке на сумму до € 100 000 (в частности, включена диагностика и лечение COVID-19) и действует по всему миру, включая Россию, начиная с 300 км от постоянного места жительства. Возраст застрахованного лица может варьироваться от 0 до 80 лет. Подходит для получения визы в страну назначения. Держатели банковских карт Дальневосточного банка могут оформить продукт через систему «Интернет-офис».

Страхуйте риски и будьте спокойны – в праздники и всегда.