Сельская ипотека от Примсоцбанка вошла в ТОП лучших сельских ипотек октября по версии Выберу.ру. В ходе исследования эксперты «Выберу.ру» сравнили условия ипотечных продуктов во всех банках-участниках государственной программы и подготовили рейтинг «Лучшие программы сельской ипотеки в октябре 2023 года».

Лидером октябрьского рейтингования стала программа «Сельская ипотека» РСХБ. На второй и третьей строчках ипотечные продукты от Банка «Центр-инвест» и Примсоцбанка. Далее в число лидеров вошли продукты ведущих региональных кредитных организаций: «Кубань Кредит» Банка, РНКБ, Энергобанка.

- Мы как финансовый маркетплейс видим, что по итогам октября количество онлайн-запросов на сельскую ипотеку выросло на 7% к показателю сентября и было в 1,7 раз выше прошлогодних октябрьских данных. В целом с начала второго полугодия этим видом ипотеки покупатели интересовались на 18% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Мы считаем, что это связано с желанием людей купить недвижимость по льготной ставке на фоне разгона инфляции, нестабильности нацвалюты и удвоения процентов по рыночной ипотеке. С начала ноября наиболее активно с помощью калькулятора сервиса подбирали сельскую ипотеку и отправляли заявки в банки пользователи из двух столиц, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ставрополя, Рязани, Челябинска, Курска и Иркутска, – рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру», Ирина Андриевская.