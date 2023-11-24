Альфа-Банк — победитель премии «Качество обслуживания и права потребителей» в номинации «Сервис года. Программы и сервисы кэшбэка» за программу категорийного кэшбэка «Деньги сверху».

Альфа-Банк был отмечен за инновационный и выгодный подход к управлению финансами бизнеса — за программу категорийного кэшбэка в рамках программы лояльности для предпринимателей «Деньги сверху». Каждый месяц клиенты малого бизнеса могут выбирать 5 категорий товаров и услуг, на которые они чаще всего тратят свои средства. За покупки с помощью бизнес-карты в выбранных категориях они будут получать впечатляющий кэшбэк до 10%.

«Мы постоянно работаем над качеством услуг и ориентируемся на потребности предпринимателей. Запустив категорийный кэшбэк до 10%, мы еще больше улучшили условия программы лояльности „Деньги сверху“. Клиенты теперь имеют больше выгоды при работе с финансами. Это позволит им эффективнее развивать бизнес в партнерстве с нашим банком», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Премия «Качество обслуживания и права потребителей» — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области сервиса и качества товаров и услуг.