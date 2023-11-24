Альфа-Помощник стал лучшим чат-ботом в России

Чат-бот Альфа-Банка вновь признан лучшим ботом среди банковских помощников страны по итогам рейтинга Chatbot Rank 2023 аналитического агентства Markswebb.

Бот Альфы продолжает сохранять лидерство, улучшив результат прошлого года, со значительным отрывом опередив конкурентов – ВТБ, Сбер, Тинькофф.

Оценка чат-ботов состояла из двух частей: насколько диалог помощника похож на диалог с человеком и насколько успешно решается пользовательская задача. Эксперты отметили, что помощник Альфа-Банка лучше всех справился с большинством задач исследования. Бот Альфа-Банка лучше остальных банков распознаёт запросы, и отвечает на большее число обращений без привлечения оператора. Эксперты отмечали, что общение помощника Альфа-Банка максимально приближено к человеческому, кроме того, бот почти всегда понимает затруднение пользователя и не только помогает в запросе, но и проявляет эмпатию.

Чат-бот Альфа-Банка умеет оформлять обращение в банк прямо из чата с помощью виджетов. Это удобно для пользователя, не надо переключать экраны или вызывать отдельные функции для обращения. Кроме того, уже сейчас Альфа-Помощник учится распознавать голосовые сообщения и изображения, присланные в чате.

Chatbot Rank 2022 — сравнительное исследование чат-ботов в мобильных банках для частных лиц консалтингового и исследовательского агентства Markswebb. В исследовании приняли участие 10 самых технологичных банков России.