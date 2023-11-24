Реалист Банк выпустил премиальные карты Mir Supreme

Премиальная банковская карта объединила в себе специальные условия обслуживания: от кешбэка и дохода на остаток до бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных станций по всей России и за рубежом с помощью сервиса Mir Pass.

Выгодные предложения держателям карт Mir Supreme также доступны по программе лояльности «Привет!)», в том числе кешбэк в легендарных ресторанах, за поездки в такси премиального класса и тд. Более подробная информация об акциях доступна на сайте https://privetmir.ru/.

Оформить карту можно вип-клиентам, обратившись в любое отделение Реалист Банка, где совершается обслуживание физических лиц. Срок изготовления карты – от 5 до 10 рабочих дней.