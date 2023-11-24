Новые налоговые льготы для бизнеса ввели в Иркутской области

Они касаются социальных предпринимателей и резидентов ТОР, ОЭЗ и технопарков.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в закон «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения», предусматривающие дополнительные меры поддержки бизнеса на территории региона при применении упрощенной системы налогообложения.

Согласно внесенным изменениям, налоговые льготы по этой системе смогут получить социальные предприниматели: 1 % при выборе объекта налогообложения «доходы» и 5 % – «доходы минус расходы».

– Эта мера позволит вовлекать малый бизнес в решение наиболее значимых общественно-полезных задач и оказывать помощь социально уязвимым категориям граждан. За последние два года количество социальных предпринимателей выросло почти в два раза – сейчас в реестре минэкономразвития региона 98 таких компаний, – пояснил Игорь Кобзев.

Кроме этого, налоговые льготы по упрощенной системе смогут получить предприниматели с особым правовым статусом: резиденты территорий опережающего развития, технопарков и особой экономической зоны, а также участники НОЦ «Байкал».

Как пояснили в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, все эти категории предпринимателей теперь могут использовать пониженную налоговую ставку при выборе объекта налогообложения «доходы» в размере 1 %. Напомним, ранее для этих категорий применялись пониженные ставки по УСН в размере 5% только при условии выбора ими объекта налогообложения «доходы минус расходы».