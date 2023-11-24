Как цифровые решения Сбера помогут развивать туристический бизнес на Байкале

Сбербанк представил свои цифровые решения на экспертном клубе «Региональное развитие и устойчивость: открытие Байкала для страны и мира». Мероприятие состоялось в павильоне Сбера на ВДНХ на Международной выставке-форуме «Россия». В нем приняли участие представителей федеральных и региональных органов власти и туристической индустии страны.

Эксперты Сбера рассказали, как цифровые сервисы и решения банка позволяют увеличивать поток иностранных и российских путешественников в Байкальский регион и способствуют повышению доходов в туристической сфере.

Отдельное внимание уделили виртуальному ассистенту Салют, который является частью многих продуктов. Например, в решении «Салют Отель» с помощью виртуального ассистента гости заказывают еду в номер, бронируют сеанс в спа, узнают погоду и многое другое. Кроме того, «Салют Отель» выводит на экран телевизора всю информацию об отеле и его услугах, а также превращает обычный телевизор в центр развлечений. Благодаря этому продукту гости получают доступ к онлайн-кинотеатрам и видеосервисам, музыке и подкастам.

Сервис «СберАналитика», который также представили участникам мероприятия, — это цифровой сервис, позволяющий получать аналитические и статистические данные. Уникальная база данных СберАналитики состоит из более чем 70 источников (внутренних, внешних и источников экосистемы). Сервис предоставляет анализ финансового поведения туристов, экспертизу Сбера и пр. По данным СберАналитики, за четыре года внутренний туризм в России вырос более чем на 50%. Причем, по прогнозу экспертов эта тенденция сохранится и дальше.

СберАналитика имеет информационно аналитическую панель «Туризм» с глубоким охватом данных по всем ключевым составляющим туристической отрасли – от профиля туриста до инфраструктуры и рынка труда.

Сервис предоставляет возможность проводить оценку динамики числа туристов, объема их трат и средней продолжительности пребывания в регионе. Анализ географии проживания российских туристов и их вклада в экономику туристического региона.

Также в Сбербанке действует специальное и уникальное подразделение Байкальского банка для развития туризма в Иркутской области, Закайкальском крае, а также республиках Бурятия и Саха (Якутия) — проектный офис (расположен в Иркутске). Здесь представители бизнеса гостеприимства могут получить консультации, подбор и помощь в получении мер господдержки; организовать и провести деловые отраслевые мероприятия для продвижения туризма в регионе.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Цифровизация приносит туристическому бизнесу всё больше возможностей. Благодаря развитию искусственного интеллекта и анализу больших данных, туристические компании предлагают более индивидуальные и подходящие услуги для каждого путешественника. И здесь цифровые сервисы Сбера помогут предпринимателям грамотно вложить средства и эффективно реализовывать инвестиционные проекты, а туристам путешествовать с максимальным комфортом и выгодой».