Продолжаются занятия в «Школе активного возраста» в Иркутске

Слушатели «Школы активного возраста» (школа) для людей 65+ прошли половину учебного модуля. Это первый поток, который приступил к занятиям в октябре этого года. Курсы интернет-грамотности проводятся по инициативе Сбербанка.

За время обучения пенсионеры научились пользоваться мобильными приложениями и мессенджерами на смартфонах. На одном из занятий сотрудники Иркутскэнергосбыта подробно рассказали, как с помощью мобильного приложения передавать показания счетчиков электроэнергии, оплачивать услуги и контролировать своевременную оплату, также была лекция на тему сохранения ментального здоровья.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Слушателям школы интересны занятия и, несмотря на то, что иногда им бывает сложно сразу применить на практике новые знания, они стараются освоить программу. В этом им помогают эксперты и волонтеры Сбера. Они активно участвуют в процессе обучения: приходят на занятия, расспрашивают об успехах и затруднениях, дают полезные советы. Мы надеемся, что проект “Школы активного возраста” будет набирать обороты в нашем регионе».

Во второй половине учебного модуля студенты научатся находить в интернете нужную информацию, регистрировать электронную почту и создать аккаунты в соцсетях. Преподаватели уделят особое внимание порталу госуслуг. Например, расскажут, как получать государственные и муниципальные услуги в сети интернет или онлайн записаться к врачу. Одно из занятий будет посвящено безопасности в интернете: вирусам и антивирусным программам, видам интернет-мошенничества и важности надежных паролей.

До конца года этого года запланированы занятия по изучению современных сервисов и услуг от экосистемы Сбера, по осуществлению интернет покупок. А перед Новым годом пройдут праздничные мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек и других подделок.