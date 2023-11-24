AI Journey 2023: Filatov & Karas создали трек и музыкальный клип совместно с искусственным интеллектом Сбера

Технологии на основе искусственного интеллекта помогают создавать уникальный контент. Продукты на базе ИИ — новый и мощный инструмент для музыкантов, художников, продюсеров и креаторов, который открывает удивительные возможности для творчества. В HiFi-стриминге Звук появился трек «Спойлер», который был создан музыкантами Filatov & Karas с помощью технологий искусственного интеллекта от Сбера.

Нейросеть Kandinsky отвечала за визуальную часть клипа, с помощью модели SymFormer, обученной на более чем 200 тысячах композиций разных стилей и жанров, были созданы музыкальные партии, виртуальный ассистент Салют спел на бэк-вокале голосом Афины, также в создании трека принял участие сервис GigaChat. А одной из героинь ролика стала победительница конкурса талантов среди сотрудников Сбера.

Премьера клипа состоялась в рамках международной конференции Сбера в сфере технологий искусственного интеллекта AI Journey 2023.

Такие возможности для создания композиций с помощью технологий искусственного интеллекта в будущем станут доступны пользователям СТУДИО — приложения для артиста и его команды от HiFi-стриминга Звук. Использование подобных инструментов будет автоматизироваться, и в дальнейшем каждый сможет применять все преимущества ИИ при создании своего творчества.

Уникальный трек, созданный с помощью нейросетей, уже можно послушать в HiFi-стриминге Звук и добавить к себе в коллекцию. В аудиостриминге доступны и другие композиции генеративной музыки. Помимо ИИ-контента, Звук широко применяет искусственный интеллект в самом продукте. Так, например, персональная рекомендательная волна «Сила Звука» тонко реагирует на изменения во вкусе и настроении пользователя, непрерывно подстраивая бесконечный музыкальный поток под слушателя. Также ИИ используется в дизайне: с помощью нейросетей HiFi-стриминг создает уникальные персонализированные креативы для коммуникаций с пользователями, оформления плейлистов и социальных сетей.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Совместные усилия команд Сбера и партнёров позволяют с помощью искусственного интеллекта реализовывать самые смелые творческие задумки и создавать произведения искусства в разных жанрах: от картин и музыкальных композиций до медиаклипов. Теперь влияние нейросетей на экономику не ограничивается сугубо инженерной областью, а также охватывает медиаиндустрию — сегодня ИИ-технологии позволяют создавать уникальный и качественный контент».