Шестеро учащихся Иркутского ГАУ получили сертификаты стипендиатов Россельхозбанка

Пять студентов и один аспирант Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского получили именные сертификаты стипендиатов Россельхозбанка. В нынешнем учебном году учащиеся бакалавриата и магистратуры будут получать дополнительную финансовую поддержку в размере 15 тыс. рублей, аспирантуры – 20 тыс. рублей ежемесячно. Ребята вошли в число более 400 человек, которых РСХБ поддерживает стипендией в 2023/2024 учебном году за отличные успехи в учёбе.

Церемония награждения состоялась на заседании ученого совета под председательством ректора ИрГАУ Николая Дмитриева. Победителями конкурсного отбора стали Анастасия Клименко (специальность «Ветеринарно-санитарная экспертиза»), Алина Масарновская (специальность «Зоотехния»), Матвей Николаев (специальность «Прикладная информатика), Ольга Пилипченко (специальность «Лесное дело»), Мамлакат Хаитова (специальность «Электроэнергетика и электротехника») и аспирант Александр Абросимов (специальность «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве»).

Вручая сертификаты, директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова отметила, что все ребята имеют отличную успеваемость, активно занимаются научной деятельностью, участвуют в культурной и общественной жизни вуза, являются победителями и лауреатами всероссийских и международных научно-практических конференций.

«Я уверена, что в нынешних условиях, когда мы все больше ощущаем проблемы нехватки кадров, как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях экономики, важно поддерживать инициативную и талантливую молодёжь, вкладывать усилия в развитие школьников и студентов, стимулировать их вовлеченность и желание остаться работать в Иркутской области», – поделилась мнением Наталья Баркова.

Лауреаты выразили благодарность за получение стипендии и отметили, что она играет важную роль в дальнейшем продвижении научных исследований.

«Очень рад, что удостоился чести стать стипендиатом банка. Дополнительная финансовая поддержка является очень хорошим подспорьем, а также дает понимание важности нашей работы и заинтересованности в ней, что стимулирует к большим достижениям», - поделился впечатлением аспирант Александр Абросимов.