Фестиваль кузнечного мастерства пройдет в Иркутске в выходные

В Иркутске 26 ноября, в воскресенье, с 14:00 до 16:00 пройдет фестиваль кузнечного мастерства – его проведут на территории парка семейного отдыха в микрорайоне Солнечном, рассказали в пресс-службе мэрии.

В мероприятии поучаствуют команды мастеров, которые будут готовить скульптуры на тему «семья». Люди приедут в столицу Приангарья из Иркутска, Ангарска и Улан-Удэ.

Кроме этого, на площадке состоятся мастер-классы по ковке, чеканке монет и фехтованию. Также будут организованы реконструкция боя эпохи Древней Руси, огненное шоу, а также концертная программа с участием творческих городских коллективов.