Уровень воды в Байкале опустился после периода роста

Уровень воды в Байкале, который находится в многоводном периоде, после периода роста опустился на 3 сантиметра ниже максимально допустимой отметки, при этом повышенный приток в озеро сохраняется. Об этом рассказал начальник отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Михаил Людвиг.

«В 2023 году в бассейне озера Байкал повышенная водность. Полезный приток в озеро в третьем квартале составляет 131% нормы, в четвертом квартале уже приточность прогнозируется 297% нормы. <…> Уровень воды в озере Байкал составляет на сегодня 456,98 м в тихоокеанской системе высот. Это на 3 см ниже отметки нормального подпорного уровня», – сказал Людвиг ТАСС.

Специалисты не могут сказать, как долго Байкал будет находиться в многоводном периоде. Они также добавили, что весной прогнозируется паводкоопасный период – предположительно, придется повышать сбросные расходы на ГЭС Ангарского каскада, чтобы сдержать уровень Байкала. Вероятны подтопления в нижнем бьефе Иркутской ГЭС.