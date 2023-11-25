Иркутский хлебозавод заключил договор на поставки продукции в Китай на 2 млрд рублей

Контракт на поставки продукции в Китай заключило ЗАО «Иркутский хлебозавод» – это крупнейший экспортный договор в истории организации, сообщает пресс-служба компании.

«При участии Байкальского экспортного центра BBQ мы подписали крупнейший контракт на поставку экологически чистых продуктов из России. Вместе с нашими российскими партнерами мы продолжим расширять сотрудничество с китайскими торговыми сетями. Важно, что другие лидеры российской пищевой промышленности готовы следовать сегодняшнему контракту – сказал соучредитель Байкальского экспортного центра г-н Лин Яосянь.

Кроме того, планируется подписать первые меморандумы о создании современных предприятий.