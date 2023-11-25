Студентка из Иркутской области двенадцать раз перевела деньги мошенникам

20-летняя студентка из Тулуна стала жертвой мошенников – они убедили ее совершить сразу несколько переводов на свои счета. Подробности рассказали в полиции Иркутской области.

Установлено, что накануне девушке позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Он заявил, что мошенники пытаются взять кредит от ее имени. После этого студентку переключили на «сотрудника банка», который пояснил, что для спасения средств нужно оформить кредит и перевести средства на продиктованный счет.

Под руководством аферистов через приложение на телефоне девушка оформила заем, села на такси, которое оплатили обманщики, доехала до банка и совершила 12 переводов на общую сумму около 300 тысяч рублей.

После этого мошенники снова оплатили такси девушке, которое довезло ее домой. Спустя время она поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.