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Братчанка подожгла свою машину, чтобы заработать 100 тысяч рублей

Приговор вынесли 51-летней жительнице города Братска Иркутской области, которая специально подожгла свою машину, чтобы получить компенсацию. Подробности рассказала пресс-служба районного суда.

Установлено, что инцидент произошел ночью. Женщина облила горючим свой автомобиль Daihatsu Boon и бросила спички – транспорт вспыхнул. После этого поджигательница скрылась с места происшествия.

О случившемся в полицию сообщили очевидцы. После этого «потерпевшая» написала заявление о якобы поджоге транспорта неизвестными. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей. При этом в ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастна сама хозяйка автомобиля.

В суде она полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Учитывая эти факты, а также возраст женщины и состоянии здоровья, ее приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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