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Почти 240 млн рублей направят за три года на ремонт дорог в Маркова

На ремонт дорог в поселке Маркова в течение трех лет из областного бюджета планируется направить 238,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Средства, которые выделят до 2025 года, потратят на реконструкцию 13 полотен, расположенных в том числе в СНТ. Работы проведут в рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области».

Такие субсидии будут выделяться ежегодно. Приоритетность работ будут определять сами муниципалитеты.

В 2023 году Маркова получило 53 млн рублей, на 2024-й – более 100 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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