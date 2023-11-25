Подтопления прогнозируются в Иркутской области зимой из-за высокой приточности в Байкал

Высокая приточность в озеро Байкал зафиксирована в Иркутской области – из-за этого в зимний период может произойти подтопление ряда территорий. Каких именно, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Повышенная приточность в водоем прогнозируется на весь зимний период 2023-2024 годов, в результате чего работа гидроэлектростанций на реке Ангаре будет осуществляться в параметрах выше средних многолетних значений.

Пик сложной ситуации, предположительно, может выпасть на январь. Территории, которые подвержены подтоплениям – это, в первую очередь, дачи и садоводства, расположенные в непосредственной близости от берега реки Ангары на территории городов Иркутска, Усолья-Сибирского, Усольского, Иркутского, Боханского районов и Ангарского городского округа.

Власти и спецслужбы будут готовы к развитию ситуации по наихудшему сценарию. Главам территорий поручено обеспечить принятие превентивных мер. Людям необходимо заранее подготовиться к возможной эвакуации.