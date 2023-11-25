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Землетрясение произошло на Байкале – его ощутили жители 15 населенных пунктов Приангарья

Сейсмособытие случилось в акватории озера Байкал сегодня вечером – его почувствовали жители Иркутской области и Республики Бурятия, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Самые мощные удары в 4-5 баллов были в селе Еланцы, в 3-4 балла – в селах Смоленщина, Черноруд, деревне Куреть, поселке Бугульдейка, в 3 балла – в городе Иркутске, поселке Маркова, 2-3 балла – поселке Хужир, селах Васильевка, Тургеневка, Хогот, в 2 балла – селах Половинка, Баяндай, деревнях Загатуй, Люры.

Кроме того, толчки ощущали жители более 10 населенных пунктов Бурятии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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