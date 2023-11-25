Балалаечник из Иркутской области стал семикратным золотым медалистом «Дельфийских игр»

Комплексные соревнования молодых деятелей искусств «Дельфийские игры» проходят в России. В них поучаствовал выпускник Школы искусств № 1 города Усть-Илимска Иркутской области Иван Попов – он стал семикратным золотым медалистом события, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Последнюю медаль Иван получил в номинации «Народные инструменты» на вторых молодежных «Арктических Дельфийских играх», которые прошли в Сыктывкаре. В рамках конкурсной программы Иван исполнил на балалайке «Тарантеллу» из балета Валерия Гаврилина «Анюта»», – отметил глава региона.

Сейчас юный музыкант учится в Московском областном базовом музыкальном колледже имени Скрябина, занимается в классе профессора Андрея Горбачева.