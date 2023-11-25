Новости

Балалаечник из Иркутской области стал семикратным золотым медалистом «Дельфийских игр»

Комплексные соревнования молодых деятелей искусств «Дельфийские игры» проходят в России. В них поучаствовал выпускник Школы искусств № 1 города Усть-Илимска Иркутской области Иван Попов – он стал семикратным золотым медалистом события, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Последнюю медаль Иван получил в номинации «Народные инструменты» на вторых молодежных «Арктических Дельфийских играх», которые прошли в Сыктывкаре. В рамках конкурсной программы Иван исполнил на балалайке «Тарантеллу» из балета Валерия Гаврилина «Анюта»», – отметил глава региона.

Сейчас юный музыкант учится в Московском областном базовом музыкальном колледже имени Скрябина, занимается в классе профессора Андрея Горбачева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Прогнозы 2024
Центробанки поддержат спрос на золото в 2024 году
«На грабли! И с разбегу». Дерипаска предупредил о непростых временах для российского бизнеса
Бизнес в 2024: как управлять компанией, когда нет людей и всё дорожает
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес