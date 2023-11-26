Марковское МО Иркутской области получит деньги на обустройство мусорных площадок

Власти Иркутской области выделят Марковскому муниципальному образованию субсидию на приобретение 150 контейнеров и обустройство 20 мусорных площадок – они появятся в 2024-2025 годах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Неоднократно в социальных сетях, в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева граждане жаловались на нехватку контейнерных площадок и проблему вывоза ТКО именно из Иркутского района, в частности Марковского муниципального образования», – напомнили власти.

Сейчас муниципалитету требуется 150 контейнеров и 27 площадок – после выделения денег проблему удастся решить.

Кроме того, в 2024–2025 годах запланировано направить субсидию еще четырем муниципальным образованиям Иркутского района на общую сумму 14 млн рублей для приобретения почти 350 контейнеров и обустройства свыше 30 площадок.

В период с 2019 по 2023 год Иркутскому району было выделено на аналогичные цени 56 млн рублей. Это позволило купить почти 1 240 контейнеров и обустроить более 360 площадок.