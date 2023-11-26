Жителей Иркутской области пригласили поучаствовать в главном туристическом конкурсе страны

Новый четвертый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» запустили в России – в событии приглашают принять участие жителей Приангарья, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Жители Иркутской области получат возможность заявить о себе на всю Россию, развиться в профессии, пройти обучение, а также стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства. Подать заявку на участие можно до конца 2023 года», – пояснили власти.

Мероприятие будет иметь два направления – для менеджеров отрасли и для людей с прорывными идеями в туризме. У участников появятся возможности получить личное карьерное продюсирование, поддержку проекта, а также поработать с опытным наставником, пройти двухмодульную управленческую программу повышения квалификации.

Победителям конкурса достанутся гранты, которые можно потратить на образование либо развитие своего дела.

Подать заявку на участие и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте.