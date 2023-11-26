Новости

Жителей Иркутской области пригласили поучаствовать в главном туристическом конкурсе страны

Новый четвертый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» запустили в России – в событии приглашают принять участие жителей Приангарья, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Жители Иркутской области получат возможность заявить о себе на всю Россию, развиться в профессии, пройти обучение, а также стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства. Подать заявку на участие можно до конца 2023 года», – пояснили власти.

Мероприятие будет иметь два направления – для менеджеров отрасли и для людей с прорывными идеями в туризме. У участников появятся возможности получить личное карьерное продюсирование, поддержку проекта, а также поработать с опытным наставником, пройти двухмодульную управленческую программу повышения квалификации.

Победителям конкурса достанутся гранты, которые можно потратить на образование либо развитие своего дела.

Подать заявку на участие и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Прогнозы 2024
Центробанки поддержат спрос на золото в 2024 году
«На грабли! И с разбегу». Дерипаска предупредил о непростых временах для российского бизнеса
Бизнес в 2024: как управлять компанией, когда нет людей и всё дорожает
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес