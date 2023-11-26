Бизнесмен-иноагент Чичваркин* заявил о неэффективности западных санкций против России

Предприниматель Евгений Чичваркин*, известный как сооснователь и экс-владелец сети салонов «Евросеть», прежде покинувший Россию после начала специальной военной операции и признанный иноагентом, высказался о введенных против РФ западных санкциях – по мнению бизнесмена, они неэффективны. Соответствующая запись появилась в соцсетях.

«Мы проиграли, давайте просто признаем. Смотрите, что представляет сейчас собой Россия, да? Запад выстроил на полстраны забор, из-за которого не выпускает ни людей, ни деньги. Но за этот забор все время закидывает деньги за нефть, газ и прочие ископаемые. <…> Там за забором много денег и людей – все восстановилось», – отметил спикер.

Он также добавил, что всем ушедшим с рынка компаниям, например, IKEA, McDonald’s и прочим, нашлись альтернативные варианты, которые сейчас процветают. Кроме того, в РФ работают все технологии, отключением которых «пугали страну».

«Все, кто хотел и не хотел, вернулись к Путину. <…> Европейские страны ничего реально не сделали против Путина, а очень многое сделали в подтверждение того, что он всегда говорил, – что мы в кольце врагов, что без нас никак не справиться, что без нас Европа замерзнет. <…> Они сделали все, чтобы Путин победил, и Путин побеждает. Просто в этом нам с вами нужно признаться», – резюмировал Чичваркин*.

* ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРИЗНАННОЕ МИНЮСТОМ РФ ИНОАГЕНТОМ