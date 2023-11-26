Мария Захарова прокомментировала заявление бизнесмена Чичваркина* о западных санкциях

Сооснователь компании «Евросеть» Евгений Чичваркин*, покинувший Россию после начала СВО, накануне выступил с заявлением о неэффективности западных санкциях и победе России. Его слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отъехавший раньше и сагитировавший многих тоже отъехать предлагает признаться в том, что Россия победила, а они все проиграли. Не в этом надо признаваться. Признаваться, что Россия победит, – это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой. Надо признаться в том, что американские "партнеры" изначально хотели нанести стратегическое поражение именно Европейскому союзу», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она также добавила, что «точно так же как американские "партнеры" Израиля гарантировали ему безопасность и решили замкнуть всю ближневосточную стратегию на себя, а в 2023 году "случайно не увидели" 7 октября».

* ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРИЗНАННОЕ МИНЮСТОМ РФ ИНОАГЕНТОМ