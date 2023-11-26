Новости

Дороги в двух самых популярных на Байкале поселках отремонтируют в 2024-2025 годах

Два самых популярных поселка на Байкале, расположенных на территории Иркутской области, ждут преобразования – здесь собираются в 2024-2025 годах отремонтировать дороги. Подробности ТАСС рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

В частности, в ближайшие годы в Листвянке будут отремонтированы улицы Гудина, Академическая, Куликова и Горького, в Большом Голоустном – улица Кирова.

Кроме того, в планах – привести в порядок дороги и в поселке Хужир, который тоже пользуется у туристов популярностью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Прогнозы 2024
Центробанки поддержат спрос на золото в 2024 году
«На грабли! И с разбегу». Дерипаска предупредил о непростых временах для российского бизнеса
Бизнес в 2024: как управлять компанией, когда нет людей и всё дорожает
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес