Дороги в двух самых популярных на Байкале поселках отремонтируют в 2024-2025 годах

Два самых популярных поселка на Байкале, расположенных на территории Иркутской области, ждут преобразования – здесь собираются в 2024-2025 годах отремонтировать дороги. Подробности ТАСС рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

В частности, в ближайшие годы в Листвянке будут отремонтированы улицы Гудина, Академическая, Куликова и Горького, в Большом Голоустном – улица Кирова.

Кроме того, в планах – привести в порядок дороги и в поселке Хужир, который тоже пользуется у туристов популярностью.