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Снегопад обрушился на Иркутскую область: с его последствиями борются десятки машин

Непогода пришла в Иркутскую область – на регион обрушился мощный снегопад. В настоящее время на борьбу с ним только на дорогах отправились сразу 20 машин, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Дорожная служба Иркутской области приступила к уборке снега с 04:00. С осадками борются 15 комбинированных дорожных машин, три трактора и два фронтальных погрузчика. С их помощью расчищаются подъезд к Маркова, подход к Иркутску, трассы Иркутск – Дорожный строитель, Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи, Олха – Большой Луг, Иркутск – Оса – Усть-Уда, Иркутск – Усть-Ордынский, Иркутск – Большое Голоустное.

Водителей просят планировать поездки с учетом погоды и дорожных условий, а также быть внимательнее по пути, держа дистанцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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