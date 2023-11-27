Каждая вторая компания в Иркутске собирается повысить зарплаты сотрудникам

Аналитики SuperJob провели опрос среди работающего населения и выяснили, что каждая вторая компания в Иркутске вскоре собирается повысить зарплаты своим работникам. Подробные результаты есть у SIA.RU.

«Восемь из 10 работодателей пересматривали зарплаты в течение последнего года, каждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время», – выяснили эксперты.

Что касается сотрудников, то на повышение заработка в 2024 году надеется каждый второй из них. Чем моложе горожане, тем больше они ждут пересмотра выплат. Также установлено, что на повышение чаще надеются люди с более высоким доходом.