В Иркутской области зафиксировали рост самозанятых

Рост количества самозанятых бизнесменов выявили в Приангарье по итогам текущего года. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«С начала года количество самозанятых предпринимателей в Иркутской области выросло почти в полтора раза – сейчас их уже более 116 тысяч. В регионе создана целая система мер поддержки самозанятых, точкой сборки информации является Центр "Мой бизнес"», – отметили власти.

Самозанятость – это специальный налоговый режим для тех, кто работает на себя. Он дает возможность вести бизнес легально, получать подтвержденный доход, открыто рекламировать свое дело, не боясь штрафов за незаконное предпринимательство.

В настоящее время в России 8,6 млн человек являются самозанятыми. Ежедневно это количество вырастает примерно на 8,5 тысячи человек.