Прибыль российских банков в 2023 году превысит 3 трлн рублей

Но в ноябре-декабре финансовые показатели кредитных организаций ухудшатся.

Российские банки демонстрируют быстрое восстановление после кризисного 2022 года и могут завершить 2023 год с рекордной прибылью. В числе наиболее перспективных бумаг сектора — акции «Сбера» и ВТБ, отмечают аналитики "Финама" в инвестиционной стратегии по финансовому сектору/

На фоне восстановления экономики РФ российский банковский сектор в 2023 году демонстрирует уверенный рост финансовых показателей. Так, за январь-октябрь суммарная чистая прибыль отечественных кредиторов составила 2,9 трлн руб. и заметно превзошла результат всего очень успешного 2021 года (2,4 трлн руб.). «Драйверами стали органический рост бизнеса банков, который привел к увеличению доходов по основным направлениям деятельности, а также заметное снижение отчислений в резервы», — отмечают авторы исследования.

Эксперты ожидают ухудшения финансового результата российских банков в ноябре-декабре на фоне резкого роста процентных ставок и ужесточения макропруденциального регулирования розничного сегмента. «Кроме того, опережающий рост стоимости фондирования будет оказывать давление на чистые процентные доходы банков. Также в конце 2023 года банкам, вероятно, придется досоздавать резервы в связи с отменой в начале следующего года ряда регуляторных послаблений. Эти факторы тем не менее не помешают сектору по итогам всего 2023 года установить новый рекорд по прибыли, которая составит 3,2-3,3 трлн руб.», — прогнозируют аналитики «Финама».

В банковском секторе РФ эксперты по-прежнему выделяют акции «Сбера». Ведущий кредитор страны уверенно прошел через 2022 год, несмотря на санкции, и демонстрирует положительную динамику финансовых показателей: «За первые 9 месяцев этого года банк заработал 1,15 трлн руб. чистой прибыли. По нашим оценкам, годовая прибыль банка достигнет 1,4-1,5 трлн руб. Благодаря сильной капитальной позиции эмитент продолжит платить щедрые дивиденды, которые по итогам 2023 года могут составить 31-33 руб. на акцию, что предполагает доходность более 11%».

По мнению аналитиков, дополнительный импульс акциям «Сбера» может придать запланированная на 6 декабря презентация новой трехлетней стратегии банка. Целевая цена обыкновенных акций «Сбера» составляет 311,5 руб., привилегированных — 305,3 руб., апсайд с учетом ожидаемых дивидендов составляет около 19% и 18% соответственно.

Еще один интересный представитель сектора — ВТБ. Аналитики «Финама» указывают, что из-за жестких западных санкций банк завершил прошлый год с большим убытком, но в этом году восстанавливает финансовые показатели. В январе-сентябре чистая прибыль ВТБ составила рекордные 376 млрд руб. Банк продемонстрировал высокие доходы по основным направлениям деятельности, при этом отчисления в резервы в значительной степени нормализовались. Руководство ВТБ прогнозирует, что по итогам всего текущего года прибыль банка обновит исторический максимум и превысит 420 млрд руб. «Проблемой ВТБ остается по-прежнему уязвимая капитальная позиция, которая, скорее всего, не позволит ему возобновить дивидендные выплаты в ближайшие годы. Однако это компенсируется невысокими оценочными коэффициентами бумаг банка. Потенциал роста акций ВТБ достигает 16% при целевой цене 0,029 руб.», — заключают эксперты.