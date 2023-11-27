Мошенники создают аккаунты от лица руководителей Банка России

Банк России отмечает распространение новой мошеннической схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. Она особенно активно используется в регионах. Об этом рассказали в пресс-службе отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

Мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России. Страницы содержат реальные данные руководителей и выглядят достоверно.

Используя фальшивые аккаунты, злоумышленники отправляют сообщения руководителям или заместителям различных крупных компаний или государственных органов. В письмах такие лжесотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства.

Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета.

Банк России предупреждает, что сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов. О всех подобных случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.