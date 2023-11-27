Выдачи ипотек в 2023 году могут вырасти на 30%

В России объем ипотечного портфеля банков по итогам октября вырос на 2,9%, до 17,6 трлн рублей. Темпы роста показателя замедлились после рекордных +4,2% в сентябре.

«Ипотека замедлилась до 2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, что все еще остается очень высоким уровнем. За десять месяцев с начала года портфель вырос уже на 27% – это значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%), когда был зафиксирован предыдущий рекорд по объему выданных ипотечных кредитов. К концу года рост может составить ~30%», – говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2023 года».

По мнению экспертов, замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20 с 15%, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке. Ужесточение макронадбавок с 1 ноября по наиболее рискованной ипотеке также могло оказать влияние на темп кредитования.

Всего выдано кредитов на 770 млрд руб. – это на 19% ниже сентябрьского объема (955 млрд руб.), но все еще существенно выше среднемесячных показателей (~500 млрд руб.). Выдачи ипотеки с господдержкой в октябре снизились на 17% 8, до 541 млрд руб. с рекордных 649 млрд руб. в сентябре. Среди факторов – снижение на 19% по «Семейной ипотеке» (до 235 млрд с 289 млрд руб. в сентябре) и на 17% по «Льготной ипотеке» (до 241 млрд с 289 млрд руб.). Выдачи рыночной ипотеки, по предварительным данным, сократились на 25%.