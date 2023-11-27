Программой «Безопасный город» заинтересовалась прокуратура

В ней нашли признаки мошенничества, пишет РБК со ссылкой на источники.

Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР. После передачи материалов в Следственном комитете должны принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении.

Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн руб., говорит один из источников РБК, отмечая, что «это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы».

Головным исполнителем научно-исследовательских работ, ставших первым этапом проекта по модернизации «Безопасного города», является Национальный центр информатизации (НЦИ) «Ростеха». Речь идет о работах, которые начали выполнять в 2020 году по заказу МЧС. Сотрудники НЦИ и ряда научных учреждений создавали по поручению бывшего вице-премьера Юрия Борисова новые технические и правовые стандарты для «Безопасного города», включая регулирующий проект федерального закона.

Ранее студентка из Иркутска отсудила 20 тысяч рублей за укус собаки. Установлено, что в студентка одного из ВУЗов возвращаясь домой после учебы и на улице была укушена бездомной собакой. Моральный вред оценили в 20 тысяч рублей – суд постановил выплатить эту сумму. Заплатить за происшествие придется муниципалитету.