Как заработать миллион? Житель Иркутской области потратить на накопление этой суммы 9 лет

РИА Новости составило рейтинг российских регионов по скорости заработка миллиона рублей.

Место Регион Скорость накопления миллиона рублей (в годах) 14 Красноярский край 9,1 18 Иркутская область 9,4 27 Новосибирская область 10,4 28 Республика Бурятия 10,7

Возглавил рейтинг Чукотский автономный округ, жителям которого для накопления миллиона рублей нужно всего 5 лет и 4 месяца. При этом лишь 1,2% жителей Чукотки не смогут накопить миллион рублей за 15 лет стажа.

На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (5 лет 11 месяцев), на третьем – Магаданская область (6 лет 1 месяц).

Москва заняла в рейтинге четвертую строчку: средний житель столицы накопит миллион рублей за 6 лет и 5 месяцев. Жителям Санкт-Петербурга для этого потребуется 7 лет и 10 месяцев, город замыкает первую десятку рейтинга.

В топ-10 также вошла Камчатка с показателем 7 лет и 1 месяц, при этом в регионе практически нет людей (0,0%), которые не смогут накопить миллион за 15 лет работы.

«Стоит отметить, что в богатых регионах реальные накопления могут быть даже более быстрыми, так как зарплаты позволяют откладывать не 10%, а более высокую долю от зарплат, при этом в бедных регионах даже 10% от небольшой медианной зарплаты порой сберечь трудно, так как сложно отказаться от базовых трат», – говорится в пояснительной записке к рейтингу.