Как заработать миллион? Житель Иркутской области потратить на накопление этой суммы 9 лет

РИА Новости составило рейтинг российских регионов по скорости заработка миллиона рублей.
|
Место
|
Регион
|
Скорость накопления миллиона рублей (в годах)
|
14
|
Красноярский край
|
9,1
|
18
|
Иркутская область
|
9,4
|
27
|
Новосибирская область
|
10,4
|
28
|
Республика Бурятия
|
10,7
Возглавил рейтинг Чукотский автономный округ, жителям которого для накопления миллиона рублей нужно всего 5 лет и 4 месяца. При этом лишь 1,2% жителей Чукотки не смогут накопить миллион рублей за 15 лет стажа.
На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (5 лет 11 месяцев), на третьем – Магаданская область (6 лет 1 месяц).
Москва заняла в рейтинге четвертую строчку: средний житель столицы накопит миллион рублей за 6 лет и 5 месяцев. Жителям Санкт-Петербурга для этого потребуется 7 лет и 10 месяцев, город замыкает первую десятку рейтинга.
В топ-10 также вошла Камчатка с показателем 7 лет и 1 месяц, при этом в регионе практически нет людей (0,0%), которые не смогут накопить миллион за 15 лет работы.
«Стоит отметить, что в богатых регионах реальные накопления могут быть даже более быстрыми, так как зарплаты позволяют откладывать не 10%, а более высокую долю от зарплат, при этом в бедных регионах даже 10% от небольшой медианной зарплаты порой сберечь трудно, так как сложно отказаться от базовых трат», – говорится в пояснительной записке к рейтингу.