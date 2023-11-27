Названы главные тренды загородного рынка недвижимости Подмосковья

В 2023 году строительство частных домов в Московской области пережило период значительных изменений, адаптируясь к эволюционирующим потребностям людей. Борис Борискин, генеральный директор компании Skolkovo Realty, поделился своими наблюдениями и анализом текущих трендов в строительстве, отметив растущий интерес к быстровозводимым домам и новым строительным материалам.

– Современное строительство частных домов в Московской области претерпело существенные изменения, отражающие растущие потребности людей в оптимизации времени и ресурсов. Традиционные срубы и кирпичные здания сохраняют свою популярность, однако наблюдается динамичный рост интереса к быстровозводимым домам, особенно каркасным конструкциям, домам из газоблоков и SIP-панелей, – Борис Борискин, генеральный директор компании Skolkovo Realty.

Каркасные дома, благодаря своей энергоэффективности и экологичности, становятся все более предпочтительным выбором для строительства. Они обеспечивают быстрое возведение и относительно низкую стоимость, но требуют высокого качества материалов и строгого соблюдения технологии для обеспечения долговечности.

Газобетон, сочетающий прочность и экологичность, также популярен среди застройщиков. Этот материал обеспечивает хорошую теплоизоляцию, экономию на фундаменте и отоплении, а также отличную звукоизоляцию. Несмотря на эти преимущества, газобетон требует специального оборудования для обработки и может быть дороже других материалов.

SIP-панели выделяются своей экономичностью, экологичностью и быстротой строительства. Они обеспечивают отличную теплоизоляцию, снижая затраты на отопление и охлаждение. Эти панели позволяют строить энергоэффективные и долговечные дома, но могут иметь ограничения в архитектурном дизайне.

С точки зрения материалов, дерево и газоблоки являются наиболее популярными среди текущих проектов. Доминирование кирпича в уже построенных объектах обусловлено его прочностью, долговечностью и хорошими теплоизоляционными свойствами.

В 2023 году строительный рынок столкнулся с рядом проблем, включая уход зарубежных производителей, рост цен на строительные материалы и девальвацию рубля. В ответ на эти вызовы акцент был сделан на параллельный импорт и продукцию отечественных производителей. Однако это привело к необходимости улучшения качества продукции и сохранения конкурентоспособной стоимости.