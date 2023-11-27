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Спрос на многозадачных специалистов подскочил в России

Это произошло на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter.

В январе–сентябре 2023 года работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий, где одним из требуемых навыков упоминается многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 181% больше, чем в январе–сентябре 2021-го.

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Наибольшую потребность в сотрудниках-«многостаночниках» испытывают:

  • учреждения культуры и искусства,
  • предприятия ЖКХ,
  • НКО,
  • образовательные организации,
  • строительные организации,
  • финансовый сектор,
  • сельскохозяйственный сектор,
  • гостинично-ресторанный бизнес,
  • предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Ранее стало известно, что в Иркутской области наблюдается острая нехватка дворников, врачей и токарей. Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали дворники – на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме. Схожая ситуация наблюдается с врачами (0,7 резюме на вакансию), и токарями (0,9).

Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме. Кроме того, на начало ноября в Иркутской области зафиксирована острая нехватка автомойщиков (1 резюме на вакансию), автомехаников (1,2), сварщиков, поваров (по 1,3), главных врачей (1,4), электромонтажников (1,5), прорабов и машинистов (по 1,7), монтажников (1,8).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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