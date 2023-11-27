ПСБ: Магнит возвращается к выплатам дивидендов, поднимаем таргет

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:

– На Совете директоров Магнита было рекомендовано выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию.

Совокупный объем выплат может составить 42 млрд рублей. Речь идет о дивидендах за 2022 г., хотя по сути это накопленные средства от «дочки» Магнита Тандер за 4 кв. 2021 г., которые просто не успели выплатить. Поскольку в 2022 г. и 2023 г. от «дочек» дивидендов не приходило, на выплату и ушла почти вся нераспределенная прибыль «головной» организации, как мы и ожидали, хотя были определенные сомнения на этот счет. Утверждаться дивиденды будут на ГОСА 28 декабря, а реестр для получения дивидендов с учетом Т+1 закроется 10 января.

Мы считаем, что раз Магнит пошел по пути возвращения корпоративной прозрачности (проведение СД, созыв ГОСА), плюс возвращается к дивидендным выплатам (полагаем, что они будут одобрены, учитывая потребность в обслуживании долга; также есть вероятность и выплат дивидендов за 9 мес.2023 и финальных за 2023 г. с доходностью, по нашим оценкам, 9-10%), то акции могут снова вернуться в 1-ый котировальный список на Мосбирже. Плюс успешно проводимый обратный выкуп акций настраивает нас на ожидания того, что эти акции будут погашены, соответственно, увеличится прибыль на 1 акцию и потенциальные дивиденды. Также нельзя исключать и варианты проведения новых сделок слияния и поглощения, чтобы усилиться в регионах, конкурируя с Х5, или же продажи стратегическому инвестору.