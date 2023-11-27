Масочный режим ввели в медучреждениях Иркутской области

В регионе вновь вспышка заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Помимо обязательного масочного режима в медорганизациях Приангарья также действуют ограничения на посещения структурных подразделений родовспомогательных стационаров, медицинских организаций второго этапа выхаживания и других стационаров

«Масочный режим в медучреждениях Приангарья введен в целях профилактики и предупреждения возникновения вспышек заболевания гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией и других возбудителей инфекций, которые циркулируют в регионе. Сейчас медицинские работники обеспокоены подъемом заболеваемости и рекомендуют жителям региона носить маски в местах массового скопления людей, чтобы обезопасить себя», – подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.