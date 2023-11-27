В Иркутской области начались проблемы с электроэнергией из-за майнеров

Минэнерго планирует в несколько раз увеличить энерготарифы для промышленных майнеров. Резкий рост криптоферм на территории Сибири привёл к возникновению серьёзного энергодефицита. Наиболее острая ситуация сложилась на юге Иркутской области, сообщает “Ъ”.

«Губернаторы как минимум трех субъектов — Иркутской области, Забайкалья и Бурятии — уже говорят о том, что сети не могут обеспечить выполнение всех заявок на технологическое присоединение (ТП). Идут отказы по ТП для многоквартирных жилых домов и социальных объектов», – сообщил в интервью “Ъ” замминистра энергетики Павел Сниккарс.

Фактический уровень потребления дата-центрами в Иркутской области оценивается в 584 МВт, из которых 335 МВт приходится на южную часть. Такой уровень энергопотребления составил 6% от максимума показателей прошлого года в регионе.

В Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) сообщили, что сейчас объем промышленных майнеров составляет около 1,3 ГВт, из которых 476 МВт — в Иркутско-Черемховском районе на юге региона.

Для того, чтобы восполнить сформировавшийся дефицит к 2029 году в Иркутской области необходимо построить электростанции на 1,23 ГВт, стоимость которых по предварительным оценкам может достигать 430 млрд руб.

Конкурс инвестиционных проектов по строительству новой генерации на юго-востоке Сибири, по словам Павла Сникерса, планируется провести в декабре-январе. А пока Минэнерго намерено поднять в несколько раз тарифы и заставить криптофермы переехать в другие регионы. Например, «есть свободные мощности в северной части Иркутской области, а также в Красноярском крае».

Напомним, в октябре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал депутатов законодательного собрания региона включиться в работу по урегулированию майнинга. По его словам, бюджет недополучает значительный объём налоговых платежей. Объемы легального майнинга в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 26%.

Ранее Правительством Приангарья были направлены в адрес Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике обращения с предложениями о разработке правовых механизмов регулирования майнинговой деятельности и выделении майнинга цифровой валюты в отдельный вид экономической деятельности. Однако закона о майнинге до сих пор нет.

Напомним, что Иркутская область находится в лидерах по темпам роста энергопотребления. За 2022 год собственное потребление составило рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года. По приросту энергопотребления регион занял второе место в РФ. Власти региона не раз заявляли, что ресурсы исчерпаны и необходимо строительство новой генерации.