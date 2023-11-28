Заработок таксистов в Иркутской области оказался наибольшим среди массовых рабочих специальностей

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала данные о доходах представителей популярных рабочих профессий и выделила топ специальностей с наибольшим доходом. Для этого был проведен анализ 782 тыс. вакансий по всей стране и, в частности, по Иркутску, опубликованных работодателями на hh.ru в течение 2023 года.

По итогам анализа выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей в России – у водителей такси. В среднем они получают до 105 тыс. руб. в месяц. При этом, наибольший заработок им предлагают в городах с наделением 500+ (от 500 тыс. до 1 млн человек) – 105 тыс. руб., чуть меньше в городах с населением более 1 млн человек (~ 95 тыс. руб.) и городах с населением 50–500 тыс. человек их заработки составляют около 82 тыс. руб.

В Иркутске лидерами по суммам предлагаемых зарплат также оказались таксисты, им готовы платить здесь порядка 105 тыс. рублей.

В целом по стране на втором месте оказались курьеры, их ежемесячный доход составляет примерно 91-94 тыс. рублей (в Иркутске – 84,1 тыс. рублей). На третьем месте – торговые представители, доход которых достигает от 65 тыс. руб. до 74 тыс. руб. в месяц. В Иркутске на третьем месте – разнорабочие со средней предлагаемой зарплатой в 72 тыс. рублей.

Ежемесячные доходы представителей других массовых рабочих специальностей в России отстают от лидеров довольно ощутимо.

у официантов они составляют 35-60 тыс. руб. (в Иркутске – 34 тыс. рублей),

у разнорабочих – 52-57 тыс. руб. (в Иркутске – 72 тыс. рублей),

у работников склада – 46-56 тыс. руб. (в Иркутске – 49,7 тыс. рублей),

у продавцов/кассиров – 34-43 тыс. руб. (в Иркутске – 35 тыс. рублей),

у охранников – 30-41 тыс. руб. (в Иркутске – 32,5 тыс. рублей).

«Уровень дохода водителей такси и курьеров связан, в том числе, с высоким спросом на специалистов этого профиля – водители, в частности, вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет. За последние несколько лет рынки онлайн-торговли и пассажирских перевозок сильно выросли, из-за чего в десятки раз увеличилась потребность в водителях и курьерах. С учетом рекордно низкой безработицы в России и, как следствие, дефицита исполнителей во многих отраслях, можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», – комментирует Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.