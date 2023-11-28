Ученики ИНК-Класса прошли осеннюю сессию в ИРНИТУ

Ученики ИНК-Класса прошли осенний образовательный интенсив в Иркутском национальном техническом университете (ИРНИТУ).

Сессия длилась с 20 по 25 ноября. В учебную программу недельного курса вошли лекции по математике, химии и физике от преподавателей вуза. Также 11-классники побывали в музее истории ИРНИТУ, минералогическом музее им. А.А. Сидорова, на буровом полигоне и в научно-исследовательских лабораториях. В свободное от учебы время ребята посетили музей ИНК, сходили на п оказ фильма «Мегастройка Восточной Сибири: Завод полимеров» с участием руководства компании и Иркутского завода полимеров.

Сессии в ИРНИТУ для ИНК-Класса проходят два раза в год, весной и осенью. В это время у школьников есть возможность познакомиться с вузом, спецификой обучения в высшей школе. Многие из них уже приняли решение поступать в ИРНИТУ после получения аттестата.

Профильные ИНК-Классы действуют в Усть-Куте с 2018 года. Учеников ИНК-Классов набирают ежегодно на конкурсной основе среди выпускников 9 классов города и близлежащих территорий. Обучение в ИНК-Классе бесплатное, поездки в Иркутск и проживание на время сессии также оплачивает компания.

Учебная программа профильных классов подразумевает углубленное изучение точных и естественнонаучных предметов, а также подготовку к ЕГЭ. Во время обучения школьники посещают производственные объекты ИНК, знакомятся и общаются с сотрудниками.

За 5 лет подготовку в ИНК-Классах прошли более 100 человек, из них 90% поступили на профильные факультеты. Первые выпускники сейчас учатся на старших курсах вузов, проходят оплачиваемую практику на объектах и в офисе компании, а некоторые успешно совмещают учебу с работой в ИНК.

ИНК-Классы – это часть комплексной работы по подготовке будущих кадров, которую проводит компания. Школьникам Иркутской области также адресован бесплатный образовательный проект «Академия ИНК», для студентов действуют целевая подготовка и корпоративные группы с возможностью получения дополнительной специальности и последующего трудоустройства, производственная практика и офисные стажировки. Совместно с ИРНИТУ компания реализует масштабную программу «Вуз-Завод», которая позволяет совмещать учебу с работой и получать первые практические навыки.

Для молодых специалистов в ИНК предусмотрено сопровождение наставника, вовлечение в проектную и научную деятельность, дополнительное обучение, выявление и развитие лидерских качеств сотрудника.