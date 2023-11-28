Центробанк запустил переводы через СБП в пять стран

В их числе Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия, рассказала «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

В условиях санкций СБП – одна из немногих альтернатив международным системам, таким как SWIFT, отметили эксперты. Операции также идут и в обратном направлении – из одного зарубежного государства уже можно перечислить деньги в РФ.

Сейчас уже запущены переводы по СБП из России в пять стран, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она добавила: для трансграничного взаимодействия всегда нужно желание и другой стороны. Для перечислений действуют интеграционные решения и на уровне всей инфраструктуры, и на уровне отдельных банков.

Переводы из-за рубежа в РФ через СБП тоже работают – пока из одной страны. Ранее такой механизм только разрабатывался.

Ранее эксперты заявили зарубежному изданию Bloomberg, что российская экономика вышла на уровень февраля 2022 года. Ключевые сектора российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях и полностью восстанавливаются. Отскок демонстрирует пределы действия санкций.

Банковский сектор России – один из самых ярких примеров того, как экономика преодолевает последствия санкций. Крупнейший российский банк, ПАО «Сбербанк», который наряду со всеми основными игроками включен в список санкций США и ЕС и отрезан от системы международных платежей SWIFT, в этом году может получить рекордную рублевую прибыль.