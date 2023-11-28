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Зарплаты в IT за год выросли на 8,5%

Аналитики SuperJob выяснили, какой рост зарплат наблюдается в российской IT-сфере с начала года и год к году, чем он обусловлен и будет ли продолжаться дальше.

По данным исследовательского центра SuperJob (октябрь 2023 г.), наиболее высокий темп прироста зарплатных предложений за год SuperJob отмечает в IT-сфере (+8,5% в номинальном выражении без учета инфляции), по отношению к январю 2023 года зарплаты в IT выросли более чем на 6%. Рекордным по темпу прироста зарплат в IT оказался ковидный 2021 год – средние рыночные зарплатные предложения работодателей выросли более чем на четверть.

Динамика зарплатных предложений работодателей в Москве:

Сфера деятельности

2023

2022

2021

октябрь к январю

за год

за год

за год

Информационные технологии

+6,3%

+8,5%

+19,1%

+26,3%

Строительство

+5,4%

+7,1%

+15,4%

+18,3%

Маркетинг, реклама, PR

+5,2%

+7%

+11,3%

+13,4%

Кадры

+5%

+6,7%

+14,1%

+16,1%

Банки

+4,6%

+6,5%

+12,4%

+13,4%

Средние заработные платы в IT продолжают рост и программисты по-прежнему – одни из наиболее высокооплачиваемых линейных специалистов. В наших дайджестах «Топ лучших вакансий месяца» также регулярно встречаются интересные предложения для врачей, инженеров, водителей/машинистов и квалифицированных рабочих. Годовой прирост заработных плат по отдельным рабочим специальностям в строительстве и промышленности составил более 15%.

На данный момент предпосылок к снижению заработных плат нет не только в IT, но и в других сферах деятельности. В условиях жесткой конкуренции за персонал денежная мотивация – решающий фактор в борьбе за кадры. Оказывают влияние и инфляционные процессы.

Давать прогнозы в столь быстро меняющемся мире – дело неблагодарное. Однако есть очевидные для IT-сферы вещи: возрастающая потребность в автоматизации в связи с неблагоприятной демографической ситуацией, необходимость дальнейшего развития импортозамещения, нехватка IT-специалистов, общее снижение готовности менять работу (в т.ч. из-за наличия отсрочки от мобилизации в IT-компаниях).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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