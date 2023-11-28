Зарплаты в IT за год выросли на 8,5%

Аналитики SuperJob выяснили, какой рост зарплат наблюдается в российской IT-сфере с начала года и год к году, чем он обусловлен и будет ли продолжаться дальше.

По данным исследовательского центра SuperJob (октябрь 2023 г.), наиболее высокий темп прироста зарплатных предложений за год SuperJob отмечает в IT-сфере (+8,5% в номинальном выражении без учета инфляции), по отношению к январю 2023 года зарплаты в IT выросли более чем на 6%. Рекордным по темпу прироста зарплат в IT оказался ковидный 2021 год – средние рыночные зарплатные предложения работодателей выросли более чем на четверть.

Динамика зарплатных предложений работодателей в Москве:

Сфера деятельности 2023 2022 2021 октябрь к январю за год за год за год Информационные технологии +6,3% +8,5% +19,1% +26,3% Строительство +5,4% +7,1% +15,4% +18,3% Маркетинг, реклама, PR +5,2% +7% +11,3% +13,4% Кадры +5% +6,7% +14,1% +16,1% Банки +4,6% +6,5% +12,4% +13,4%

Средние заработные платы в IT продолжают рост и программисты по-прежнему – одни из наиболее высокооплачиваемых линейных специалистов. В наших дайджестах «Топ лучших вакансий месяца» также регулярно встречаются интересные предложения для врачей, инженеров, водителей/машинистов и квалифицированных рабочих. Годовой прирост заработных плат по отдельным рабочим специальностям в строительстве и промышленности составил более 15%.

На данный момент предпосылок к снижению заработных плат нет не только в IT, но и в других сферах деятельности. В условиях жесткой конкуренции за персонал денежная мотивация – решающий фактор в борьбе за кадры. Оказывают влияние и инфляционные процессы.

Давать прогнозы в столь быстро меняющемся мире – дело неблагодарное. Однако есть очевидные для IT-сферы вещи: возрастающая потребность в автоматизации в связи с неблагоприятной демографической ситуацией, необходимость дальнейшего развития импортозамещения, нехватка IT-специалистов, общее снижение готовности менять работу (в т.ч. из-за наличия отсрочки от мобилизации в IT-компаниях).