Альфа-Банк стал победителем ECOM AWARDS 2023 в номинации «Лучший банковский сервис в e-commerce»

Альфа-Банк стал победителем премии ECOM AWARDS 2023 в номинации «Лучший банковский сервис в e-commerce» за программу «Цифровой опыт: от идеи до первых онлайн-продаж» для малого бизнеса.

Альфа-Банк представил программу «Цифровой опыт: от идеи до первых онлайн-продаж». В рамках лучшей программы для предпринимателей можно запустить продажи на маркетплейсах за несколько дней.

В этом году было получено 100 заявок в 16 номинациях. Экспертный совет отметил высокий уровень проектов, поданных в заявках, сильную мотивацию и вовлеченность рынка.

«Мы создаём инновационные сервисы, чтобы предприниматели могли запускать бизнес в максимально короткие сроки – онлайн и без крупных вложений. Клиенты могут создавать сайты, подключать приём платежей, рассрочку для покупателей или бухгалтерию для селлеров, не выходя из дома. Неважно, говорим мы про продавцов на маркетплейсах, владельцев собственных интернет-магазинов или создателей онлайн-школ. Мы делаем всё, чтобы предпринимателям было удобно и выгодно запускать бизнес с Альфа-Банком, а также поддерживаем его дальнейшее развитие», — рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Премия ECOM Awards – одно из итоговых мероприятий форума электронной коммерции и ритейла ECOM Retail Week. Организаторы ECOM Awards – Минпромторг России и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.