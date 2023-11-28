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В Альфа-Банке запустили бизнес-недели для предпринимателей

Новые клиенты малого бизнеса смогут пользоваться особыми условиями по обслуживанию, переводам и кэшбэку — и экономить бюджет.

Для этого необходимо с 27 ноября по 10 декабря открыть счёт в Альфа-Банке и получить дополнительные бонусы — можно сразу несколько.

В рамках предложения можно получить бесплатно 4 месяца обслуживания счета и переводов компаниям и частным клиентам, бесплатно подписку на сервис Альфа-Безопасность, обслуживание валютных счетов и 3 месяца бесплатного интернет-эквайринга.

За обычные покупки по карте предприниматели получат повышенный кэшбэк 10% за выбранные категории затрат, а также кэшбэк за ВЭД, в рамках которого клиентам вернут до 50% комиссии за международные расчёты и проверку документов за аккредитив.

Также для клиентов действует предложение по эквайрингу — специальный тариф без комиссии за неподдержание оборотов или 1% до 2 млн рублей на 3 месяца.

До 10 декабря клиенты банка смогут получить 6000 баллов за рекомендацию друзьям счета для бизнеса, а друзья получат при этом 3000 баллов. Каждый балл эквивалентен рублю.

Подробнее о предложениях в рамках бизнес-недель и сроках действия акций — на сайте Альфа-Банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCKNkB2

/ Сибирское Информационное Агентство /
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