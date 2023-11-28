Кибернеделя в Дальневосточном банке: осталось всего три дня

30 ноября, в четверг, заканчивается акция Дальневосточного банка для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Кибернеделя», в рамках которой представители бизнеса могут подключить пакет банковского обслуживания или выпустить бизнес-карту со скидкой 50%.

Условия акции распространяются на пакеты услуг «Бизнес Лайт», «Бизнес», «Бизнес Плюс» и «Премиум» при подключении на 3 или 6 мес. Скидка на бизнес-карту дает возможность получить годовое обслуживание за половину стандартной стоимости. Заявки на подключение акционных тарифов и выпуск карты со скидкой на обслуживание принимаются через сайт банка или Витрину услуг в системе ДБО (вкладка «Управление услугами»).

Пакеты расчётно-кассового обслуживания включают в себя наиболее востребованные услуги: открытие и ведение расчётного счета, интернет-банк и мобильное приложение, а также выпуск облачной электронной подписи, возможность совершения платежей контрагентам в другие банки и физлицам без комиссии. Подробная информация и условия акции – в офисах Дальневосточного банка и на сайте.