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«Поднебесный», на взлёт! Дальневосточный банк вошёл в ТОП-10 самых выгодных предложений для открытия валютного вклада в юанях

Дальневосточный банк вошёл в ТОП-10 самых выгодных финансовых учреждений для открытия валютного вклада в юанях в ноябре 2023 года по версии сервиса Brobank.ru. Вклад «Поднебесный» от Дальневосточного банка вошёл в рейтинг в октябре 2023 года и сразу обосновался в первой десятке по уровню процентной ставки.

По мнению экспертов, такая подвижная ситуация на рынке вкладов в иностранной валюте для физических лиц обусловлена тем, что рынок срочных депозитов постоянно меняется. Анализ текущих предложений показывает, что в результате доходность продуктов и их условия регулярно пересматриваются.

 Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Самый популярный сайт рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100». Входит в ТОП-3 ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Банки».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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