Акцизы на вино и шампанское повышены втрое

Закон подписал президент России Владимир Путин. Об этом пишут «Известия».

Поправки предусматривают, что акциз на вино вырастет с 34 рублей за литр до 108 рублей. 1 января 2025 года ставка достигнет 112 рублей, а в 2026-м – 116 рублей.

В то же время акцизы на винные напитки и шампанское вырастут с 45 рублей за литр до 141 рубля в 2024 году, 147 рублей в 2025-м и 153 рублей в 2026-м.

Ранее стало известно, что новогодний стол обойдется россиянам в 5,5 тыс. руб. Специалисты ассоциации Руспродсоюза узнали минимальные затраты россиян на новогодний стол, посчитав стоимость стандартного набора. Она составила 5,5 тыс. руб.

В набор вошли салат оливье, мясное горячее, нарезки, фрукты и десерт. И по сравнению с 2022 годом минимальный чек за новогодний стол вырос почти 10%. Это не включая алкоголя. А вот в ресторанах цены росли весь год и пропорционально курсу доллара.