Почти половина россиян готовы доплачивать за комфортное жилье 10 тыс. рублей в месяц

Чаще всего арендаторам не хватает балкона и стиральной машины, пишет Forbes со ссылкой на опрос «Яндекс Аренды».

Каждый второй россиянин согласен доплачивать до 10 000 рублей ежемесячно за арендованную квартиру, если она будет соответствовать дополнительным требованиям комфорта. Почти 25% опрошенных отметили, что предпочли бы съемную квартиру собственному жилью, если в ней будет больше удобств.

Около 28,8% респондентов заявили о готовности платить ежемесячно до 5000 рублей за квартиру, которая находится в 5-10 минутах ходьбы от метро или МЦК. 10,1% опрошенных оценили такой комфорт в дополнительные 5000-10 000 рублей в месяц, а 2,2% готовы платить более 10 000 рублей за аренду жилья, расположенного рядом со станцией метрополитена.

Ранее эксперты сообщили о трансформации рынка элитной аренды в Москве. Привычные экспаты из Европы и США уступили место новым арендаторам из Арабских стран и Азии. Эксперт рынка премиальной аренды Москвы Алексей Балакин рассказал, как эта смена влияет на динамику и ценообразование в сегменте высококлассной аренды.

– Наблюдаемая нами трансформация на рынке премиальной аренды в Москве, особенно с учетом изменения состава экспатов, является значимым феноменом. Если раньше основную часть спроса формировали специалисты из Европы и США, то сейчас мы видим увеличение числа арендаторов из Арабских стран и Азии, – Алексей Балакин, управляющий партнер агентства недвижимости Trust Realty.