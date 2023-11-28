Каждый третий работодатель в Иркутске проведет новогодний корпоратив в ресторане

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний из Иркутска

Каждый третий работодатель уж готовит новогоднюю вечеринку в ресторане (32%). В каждой пятой компании праздник пройдет в офисе (21%). 2 из 100 предприятий и организаций организуют выезд за город. Еще 2% проведут корпоративное мероприятие онлайн. Другие форматы праздника планируют также 2% работодателей. Не будет новогодних корпоративов в каждой пятой компании.

Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий разделились. Представители компаний чаще всего считают, что бюджет хорошей вечеринки на человека должен составлять от 3000 до 5000 рублей (38%), суммы от 5000 до 10000 назвали 33%. Среди event-менеджеров бюджет от 3000 до 5000 назвал 20%, от 5000 до 10000 рублей – 25%. Если среди эйчаров бюджет более 20000 рублей на человека может представить лишь каждый двадцатый (5%), то среди event-специалистов – каждый пятый (20%).